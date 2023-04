Le dollar australien bien orienté grâce à la croissance chinoise

(AOF) - La devise australienne gagne 0,40% à 0,6727 dollar américain en fin d'après-midi. Elle est soutenue par l'annonce d'une croissance chinoise plus forte que prévu au premier trimestre. Le PIB de la Chine a progressé sur un an de 4,5% entre janvier et mars, selon les chiffres officiels du Bureau national des statistiques alors qu'il était anticipé en hausse de seulement 4%. Sur l'ensemble de 2023, Pékin table une expansion économique de 5%. Les investisseurs ont également pris connaissance d'une accélération de la croissance des ventes au détail à 10,6% en mars.