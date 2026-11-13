Le dollar australien atteint son plus bas niveau depuis dix mois alors que les rendements américains continuent de grimper

Vendredi, le dollar australien s'est maintenu près de son plus bas niveau depuis 10 mois, alors que les rendements américains continuaient de grimper en raison des anticipations croissantes d'une hausse de 0,5 point de la Réserve fédérale, tandis que la baisse des prix des matières premières et l'affaiblissement du soutien lié aux rendements ont accentué la pression à la baisse.

Le dollar australien AUD=D3 a reculé de 0,1 % à 0,68 dollar, après avoir chuté de 0,6 % pendant la nuit pour atteindre 0,6798 dollar , son plus bas niveau depuis fin janvier. Il a franchi le seuil de soutien critique de 0,6835 dollar, les baissiers visant désormais les 0,67 dollar.

Sur la semaine, il affiche une baisse de 0,8 %.

Le dollar néo-zélandais NZD=D3 a également reculé de 0,1 % à 0,5543 $, après avoir glissé de 0,3 % pendant la nuit. Il se trouve ainsi à deux doigts de son plus bas niveau depuis 19 mois, à 0,5529 $, avec une résistance à court terme autour de 0,5575 $.

Sur la semaine, il est resté globalement stable.

Ces deux devises ont subi la pression d’un dollar américain en hausse, qui oscille à son plus haut niveau depuis avril de l’année dernière, soutenu par une forte hausse des rendements des bons du Trésor, alors que les marchés ont légèrement revu à la hausse leurs anticipations d’une hausse exceptionnelle des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale le mois prochain, les portant à 15 %, contre 12 % la veille.

Le dollar australien a également subi le poids supplémentaire des paris selon lesquels la Banque centrale d’Australie aurait achevé le resserrement de sa politique monétaire, ainsi que de la vague de ventes sur les marchés boursiers déclenchée par les turbulences chez le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O . Les cours du cuivre ont également chuté à leur plus bas niveau depuis quatre mois.

“Le dollar australien s’est révélé particulièrement vulnérable à la forte hausse des rendements américains”, a déclaré Sean Callow, analyste senior des marchés de change chez ITC Markets, ajoutant qu’il risquait de tester le seuil des 67 cents à moins d’un recul des rendements américains.

“ Le message implicite de la RBA, selon lequel la prochaine réunion de politique monétaire n'aura pas lieu avant février, laisse l'AUD exposé, la prime de rendement à 2 ans de l'AUD par rapport au dollar américain ayant baissé d'un point de pourcentage entier depuis avril.”

La prime de rendement des obligations d’État australiennes à 2 ans par rapport aux bons du Trésor américain s’est réduite à seulement 3 points de base, contre 36 points de base la semaine dernière, lorsque la RBA a relevé ses taux d’intérêt pour la cinquième fois cette année tout en abandonnant son orientation de resserrement.

De l’autre côté de la mer de Tasman, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d’intérêt d’un quart de point en décembre pour les porter à 3 %, deux hausses supplémentaires étant déjà anticipées d’ici la fin de l’année prochaine. 0#NZDIRPR