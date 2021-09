Le dollar australien affaiblit par des propos du gouverneur de la RBA

(AOF) - En fin d'après-midi, le dollar australien recule de 0,47% à 0,7334 dollar américain. La devise australienne pâtit des propos de Philip Lowe. Lors d'un discours, le gouverneur de la Banque centrale australienne (RBA) a remis en cause les prévisions du marché anticipant un relèvement du principal taux directeur de 0,1% actuellement (un plus bas historique) à 0,25% d'ici la fin 2022 et à 0,6% d'ici la fin 2023.

Si un tour de vis monétaire permettrait de ralentir la forte progression des prix immobiliers, le gouverneur a indiqué que cela impacterait également l'emploi et l'activité économique dans un contexte de propagation du variant Delta.