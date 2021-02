Le dollar australien a touché un plus haut de 3 ans face à la devise américaine

(AOF) - Le dollar australien a touché un plus haut de 3 ans, en cours de séance, à 0,8006 dollar américain, avant de refluer par la suite. En fin d'après-midi, la devise australienne cède désormais 0,20 % à 0,7951 américain. Cette percée éphémère de « l'Aussie » a été nourrie par le hausse du prix des matières premières (notamment le cuivre), le rebond des économies asiatiques (Chine en tête) et la perspective d'une reprise économique mondiale à mesure que progressent les campagnes de vaccination anti-Covid.

