Le dollar au plus haut face au yen depuis un an

(AOF) - Le dollar a atteint mardi son plus haut niveau depuis un an face au yen japonais à 110,39 yens pour un dollar. La devise américaine est portée par les espoirs d'une reprise économique rapide aux Etats-Unis grâce à l'avancée de la campagne de vaccination anti-Covid, aux importantes mesures de relances mises en place, mais également au plan d'investissements dans les infrastructures que devrait présenter demain Joe Biden et à la nette remontée des rendements du 10 ans américain. Ce dernier évolue actuellement sur ses niveaux de janvier 2020 à 1,755%.