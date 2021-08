Le dollar au plus haut face à l'euro depuis avril

(AOF) - La forme du dollar se confirme. Le devise américaine a touché ce mardi un plus haut de quatre mois à 0,854 euro. La devise américaine est toujours soutenue par les spéculations concernant un début de normalisation de la politique monétaire de la Fed dès cet automne. Ces spéculations découlent des solides chiffres de l'emploi de juillet dévoilés vendredi dernier. Ils représentent en effet un signal très encourageant concernant la santé de l'économie américaine.

