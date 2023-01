Le dollar au plus bas en 9 mois après des indicateurs américains

Le dollar a plongé mercredi à son plus bas en neuf mois face à l'euro, pénalisé par des signes de ralentissement de l'économie américaine, présageant d'une politique de la Réserve fédérale moins agressive.

Le billet vert perdait 0,42% vers 15H55 GMT (16H55 à Paris) à 1,0833 dollar pour un euro, après être descendu à un plus bas depuis avril à 1,0887 dollar.

Il s'inscrivait en baisse plus marquée (-0,90% à 1,2396 dollar pour une livre, un plus bas en un mois) face à la devise britannique, après la publication de données sur l'inflation qui reste au dessus de 10% au Royaume-Uni malgré un léger ralentissement.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont reculé plus que prévu en décembre (-1,1% par rapport au mois précédent), et l'indice des prix à la production PPI ressort en baisse de 0,5% sur un mois et en hausse de 6,2% sur un an.

Pour Andrew Hunter, analyste chez Capital Economics, "les consommateurs commencent à courber l'échine face aux taux plus élevés".

Les hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed) rendent les emprunts plus coûteux et pèsent sur la vitalité de l'économie.

Si une inflation moins élevée et une consommation en berne peignent un tableau contrasté de l'économie américaine, les deux données pourraient permettre à la banque centrale de ralentir le rythme de ses hausses de taux, ce qui rend le dollar moins attractif.

A l'inverse, au Royaume-Uni, "l'inflation pousse la livre vers le haut", commente Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Si l'inflation a ralenti à 10,5% sur un an en décembre, contre 10,7% en novembre, elle reste à des niveaux historiquement très élevés, alimentant une crise du coût de la vie dans le pays.

La vigueur de l'inflation dans les services, notamment, "est une source d'inquiétude pour la Banque d'Angleterre (BoE) qui se focalise sur ce secteur comme un indicateur de l'inflation générée à l'intérieur du pays", et donc plus directement affectée par sa politique monétaire, souligne Kallum Pickering, analyste chez Berenberg.

Enfin, le yen s'enfonçait (-0,65% à 139,12 yens pour un euro).

La banque centrale du Japon (BoJ) n'a pas modifié mercredi sa politique monétaire ultra-accommodante, alors que certains investisseurs s'attendaient à ce qu'elle augmente le plafond des rendements obligataires japonais à 10 ans qu'elle tolère.

"La décision de la BoJ a très clairement déçu les investisseurs qui s'attendaient à une nouvelle action" après celle, inattendue, de décembre, ont commenté les analystes de ING.

"La paire dollar/yen est actuellement vue comme l'une des plus volatiles du monde des grandes devises", notent-ils.

"Nous nous attendons à ce que les participants au marché restent sceptiques sur la durabilité de la politique visant les obligations, vu que la BoJ a récemment dû acheter des montants records de titres pour défendre son objectif de taux pour la dette à 10 ans", prévient Lee Hardman, analyste chez MUFG.

