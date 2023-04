Le dollar approche de son plus bas en un an

Le dollar poursuit son recul jeudi et s'est approché de son plus bas en un an face à l'euro, le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis donnant plus de marge de manoeuvre à la Fed pour moins durcir sa politique.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), le billet vert cédait 0,19% à 1,1012 dollar pour un euro.

Plus tôt dans la séance, la devise américaine était descendue à 1,1025 dollar, un plus bas depuis février, et s'approchait de 1,1033 dollar, son plus bas depuis début avril 2022.

L'inflation aux Etats-Unis a ralenti en mars sur un an, atteignant son plus bas niveau en près de deux ans, selon les données de l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mercredi.

De quoi donner plus de marge de manoeuvre à la banque centrale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion, les 2 et 3 mai, les investisseurs se demandant si la Fed ne pourrait pas arrêter son cycle de resserrement monétaire après une dernière hausse des taux.

Une idée alimentée par le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, lors de laquelle les économistes de l'institut monétaire ont averti que le choc récent sur le secteur bancaire pourrait mener à "une légère récession aux Etats-Unis".

Dans ce contexte, les investisseurs privilégient l'or, valeur refuge, qui gagnait jeudi matin 0,60% à 2.027 dollars l'once, s'approchant de son plus haut historique atteint en août 2020 à 2.075,47 dollars.

Et la livre se renforçait (+0,23% à 1,2513 dollar) alors que l'économie britannique a stagné en février.

Cette stagnation du PIB "va avoir peu d'impact sur la décision de la Banque d'Angleterre" quand elle décidera de remonter ou non ses taux, a commenté Chris Turner, analyste chez ING.

