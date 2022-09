Le dollar à un nouveau record face au yen mais recule face à l'euro

Le dollar atteignait vendredi un nouveau sommet depuis 1998 face au yen mais restait en baisse face à l'euro après un rapport sur l'emploi américain mitigé, avec un ralentissement des créations d'emplois anticipée.

Vers 13H35 GMT (15H35 à Paris), le dollar se stabilisait (+0,04% à 140,26 yens) après être monté à 140,80 yens, un sommet depuis 1998.

La devise japonaise continue de souffrir de la politique monétaire ultra-souple de la Banque du Japon (BoJ) par comparaison aux hausses de taux répétées de la Réserve fédérale américaine (Fed). Mais les investisseurs qui espéraient glaner dans le rapport sur l'emploi pour août des indices sur l'ampleur et le rythme des taux de la Fed sont restés sur leur faim.

"L'augmentation de 0,3% des salaires horaires suggère que, avec un recul des pénuries de travailleurs, les augmentations ralentissent", note Michael Pearce, de Capital Economics, qui y voit une information "opposée au ton déterminé de la Fed".

L'augmentation de la participation au marché du travail "sera bienvenue pour les dirigeants (de la Fed) mais je ne suis pas sûr que ce soit assez pour les faire changer de stratégie pour l'instant", tempère Craig Erlam, analyste chez Oanda.

L'euro prenait 0,57% à 1,0003 dollar, et s'inscrit en légère hausse sur la semaine face au billet vert, sans non plus parvenir à trop s'éloigner de son plus bas depuis fin 2002 atteint en août à 0,9901 dollar.

Récemment, le ton déterminé de membres de la Banque centrale européenne (BCE) à moins d'une semaine de sa prochaine réunion profite à la monnaie unique.

"Les faucons (partisans d'une politique monétaire stricte, ndlr) continuent d'avoir l'ascendant, et nous pensons que la BCE va augmenter ses taux de 75 points de base lors de sa réunion du 8 septembre", estiment les analystes de BNP Paribas.

Enfin, même si la Banque d'Angleterre (BoE) a remonté ses taux à chaque réunion depuis fin 2021, la livre, qui grappillait 0,05% à 1,1551 dollar, peine à s'éloigner de son plus bas depuis mars 2020 atteint la veille à 1,1499 dollar.

Plombée par l'inflation qui dépasse 10% sur un an au Royaume-Uni, la devise britannique s'approche dangereusement de 1,1412 dollar, son plus bas depuis 1985.

----------------------------------

13H35 GMT 21H00 GMT

js/emb/rhl