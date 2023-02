Le dollar a le vent en poupe après les minutes de la Fed

Le dollar a le vent en poupe mercredi, après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed qui montre une banque centrale américaine toujours déterminée à serrer la vis monétaire contre l'inflation.

Vers 21H30 GMT, le billet vert prenait 0,42% face à l'euro à 1,0603 dollar. Le Dollar Index qui compare le billet vert à un panier d'autres monnaies, avançait de 0,36% à 104,55 points.

Mardi, les indices PMI en Europe et aux Etats-Unis ont montré des économies plus robustes que prévu, renforçant la possibilité de hausses des taux des banques centrales.

"Les minutes ont montré que la Fed reste ferme dans sa lutte contre l'inflation et qu'il y avait +quelques+ membres qui voulaient procéder à une hausse d'un demi-point de pourcentage", plus forte que celle de 25 points de base finalement choisie le 1er février, a expliqué Joe Manimbo de Convera Financial Services.

Au vu des dernières données sur l'économie américaine, plus fortes que prévues, "on se demande si ces quelques membres ne sont pas plus nombreux", a noté l'analyste.

"Des commentaires ces derniers jours de membres du FOMC (le comité monétaire de la Fed ndlr) étaient limpides: il y a davantage de hausses à attendre, plus qu'ils ne le pensaient possible" lors de la réunion, a ajouté Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank.

Les rendements obligataires américains, bien qu'un peu moins élevés que la veille, sont restés fermes à 3,91% vers 21H57 GMT contre 3,95% la veille pour ceux à dix ans.

Par ailleurs, le dollar semblait profiter de son statut de valeur refuge en raison du risque géopolitique, a estimé Francesco Pesole, analyste chez ING.

"L'attention est désormais sur les actions à venir de la Russie en Ukraine, à quelques jours de l'anniversaire de l'invasion", remarque-t-il.

Les Etats-Unis ont accusé cette semaine la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, ce que dément Pékin.

