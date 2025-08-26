Le DoJ enquête sur les services de gestion des prescriptions de UnitedHealth, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport au paragraphe 2 et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 5)

La division criminelle du ministère de la Justice des États-Unis se penche sur les pratiques commerciales du gestionnaire de prestations pharmaceutiques de UnitedHealth Group UNH.N , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec l'affaire.

Dans le cadre d'une enquête en cours sur les activités de la société, les enquêteurs se penchent sur ses services de gestion des prescriptions et sur la manière dont elle rembourse ses propres médecins, ajoute le rapport.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, comme Optum Rx de UnitedHealth, négocient les prix des médicaments et établissent des listes de couverture pour les régimes de santé, principalement pour les employeurs et le gouvernement. Ils paient directement les pharmacies pour les médicaments prescrits selon les conditions convenues.

UnitedHealth fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice concernant ses activités liées à Medicare, un programme gouvernemental américain qui couvre les frais médicaux des personnes âgées de 65 ans et plus et des personnes handicapées.

La société a déclaré en juillet qu'elle se conformait aux demandes civiles et pénales de l'agence fédérale.