Le dogecoin relève la tête

(AOF) - Elon Musk fait décidément la pluie et le beau temps sur le marché du dogecoin, la cryptomonnaie également appréciée de l'artiste emblématique Snoop Dog. Dimanche, le patron de Tesla la faisait chuter de près de 30% après l'avoir qualifié, pour rire, d'arnaque, lors de la célèbre émission humoristique Saturday Night Live. Aujourd'hui, il l'a fait rebondir de 9,3% à 0,502 dollar en faisant miroiter un possible achat de ses voitures grâce à elle. Elon Musk a en effet lancé aujourd'hui un sondage sur Twitter dans lequel il demande s'il devrait accepter le dogecoin comme moyen de paiement.

