Le distributeur sud-africain SPAR Group SPPJ.J s'attend à ce que son bénéfice brut annuel recule jusqu'à 49,5 %, a-t-il annoncé vendredi, après que des problèmes opérationnels et la hausse des pertes sur créances liées à des franchisés en difficulté ont pesé sur son cœur de métier, a indiqué la société vendredi.

Le grossiste en produits alimentaires a indiqué que le bénéfice brut par action issu des activités poursuivies pour les 52 semaines closes le 25 septembre devrait reculer de 44,5 % à 49,5 % par rapport aux 768,9 centimes enregistrés un an plus tôt.

Cette baisse est principalement imputable à ses activités en Afrique australe au premier semestre, reflétant les importantes remises accordées lors du "Black Friday" et les performances toujours décevantes de son centre de distribution du KwaZulu-Natal.

SPAR a passé les deux dernières années à tenter de stabiliser son activité après qu’un déploiement coûteux des systèmes SAP dans son centre de distribution du KwaZulu-Natal a perturbé les niveaux de service et nui à la rentabilité ainsi qu’à la fidélité de ses partenaires détaillants indépendants.

Pour aggraver encore les difficultés de SPAR, certains magasins indépendants opérant sous le modèle de franchise SPAR ont connu des difficultés financières, obligeant le groupe, dans certains cas, à prendre le contrôle de ces points de vente afin de recouvrer les créances impayées.

Les pertes de crédit attendues sur le portefeuille de créances ont atteint 852 millions de rands (49 millions de dollars), contre 405 millions de rands un an plus tôt, en partie en raison d’une révision ponctuelle de la méthodologie de provisionnement du groupe.

SPAR a indiqué que ses résultats d’exploitation s’étaient améliorés au second semestre, les mesures correctives ayant commencé à porter leurs fruits. Les marges brutes se sont redressées, les coûts d’exploitation hors pertes de crédit ont diminué et les performances du centre de distribution se sont améliorées.

Le chiffre d’affaires du groupe est resté globalement stable sur l’année. Les ventes de produits alimentaires et d’alcools en Afrique du Sud ont légèrement reculé, pénalisées par la faiblesse de la demande des consommateurs, le calendrier de Pâques et le ralentissement de l’activité des détaillants dû aux craintes de pillages lors des manifestations anti-migrants .

Le distributeur doit publier ses résultats annuels le 3 décembre

(1 $ = 17,3863 rands)