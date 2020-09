Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le distributeur Metro juge la nouvelle offre d'EPGC sous-évaluée Reuters • 14/09/2020 à 13:26









LE DISTRIBUTEUR METRO JUGE LA NOUVELLE OFFRE D'EPGC SOUS-ÉVALUÉE BERLIN (Reuters) - Métro a estimé lundi que la nouvelle offre formulée par EP Global Commerce (EPGC), le véhicule d'investissement du Tchèque Daniel Kretinsky et de son associé slovaque Patrick Tkac, pour accroître leur participation dans le distributeur allemand, sous-évaluait considérablement le groupe. EP Global Commerce, qui avait déjà proposé l'an dernier, sans succès, une offre de 5,8 milliards d'euros sur Metro, a annoncé dimanche son intention d'offrir aux actionnaires du groupe allemand 8,48 euros par action ordinaire et environ 8,87 euros par action privilégiée, afin d'accroître sa participation, qui est actuellement de 29,99%. L'action Metro, en hausse de 7,14% à la mi-journée, s'échange à 8,91 euros à la Bourse de Francfort. "Le directoire de Metro est fermement convaincu que l'offre sous-évalue considérablement la société", a déclaré dans un communiqué le distributeur allemand, qui recommande aux actionnaires de ne rien faire pour le moment. L'an dernier, dans le cadre de son offre sur Metro, EPGC n'était pas être parvenu à trouver un terrain d'entente avec Meridian Stiftung et Beisheim Holding, qui détiennent ensemble 23% du capital du distributeur. La nouvelle proposition a été rejetée par Meridian et Beisheim. "Nous sommes surpris par l'offre, qui ne reflète que le cours de l'action, et nous ne donnerons pas suite", a déclaré un porte-parole des actionnaires, ajoutant que Metro devrait se concentrer sur un nouveau plan stratégique après avoir cédé ses activités en Chine et ses hypermarchés Real en difficulté. Metro est à la recherche d'un président de directoire, l'actuel patron Olaf Koch ayant annoncé qu'il quitterait son poste d'ici la fin de l'année. EPGC n'a pas fixé de seuil minimum d'acceptation de son offre et a dit ne pas vouloir détenir plus de 50% des droits de vote à l'issue de l'opération. (Alexander Huebner et Tom Kaeckenhoff; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

