Le distributeur Kohl's nomme Michael Bender, directeur général par intérim, à un poste permanent
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions au paragraphe 4 et des informations générales aux paragraphes 5 à 10)

Kohl's KSS.N a nommé lundi un vétéran de la distribution, Michael Bender, au poste de directeur général permanent, confiant à un initié le soin de piloter son redressement après des années de baisse des ventes et de diminution des bénéfices en raison d'un changement à la tête du groupe.

M. Bender, nommé directeur général par intérim en mai après le licenciement de l'ancien directeur général Ashley Buchanan, devra inverser plusieurs trimestres de baisse des ventes, l'opérateur américain de grands magasins ayant été confronté à des erreurs stratégiques et à la concurrence intense des détaillants en ligne et desacteurs de la vente à prix cassés.

Il a déjà accéléré les efforts de son prédécesseur pour attirer les consommateurs soucieux de leur budget en mettant davantage l'accent sur les marques de distributeur, les remises et les assortiments clés.

Les actions de la société, qui ont plus que doublé depuis que M. Bender a pris ses fonctions de directeur général par intérim, étaient en légère baisse dans les premiers échanges volatils. Kohl's a participé à l'euphorie des actions "mèmes" en juillet.

La société a introduit des articles plus frais afin de maintenir l'intérêt de ses clients à revenus faibles et moyens à un moment où les tarifs douaniers et l'inflation toujours élevée ont réduit les budgets des ménages.

"La priorité la plus urgente est de reconquérir les clients et de les inciter à dépenser. Cela signifie qu'il faut améliorer la gamme, en particulier dans les domaines de l'habillement et de la maison, en simplifiant l'offre et en injectant plus de mode et de dynamisme dans l'assortiment", a déclaré Neil Saunders, directeur général du commerce de détail chez GlobalData.

M. Bender, quatrième directeur général à temps plein en trois ans, a également redoublé d'efforts pour tirer parti des partenariats de l'entreprise avec Sephora et Babies "R" Us, ainsi que pour rationaliser ses activités en fermant des magasins et en procédant à des suppressions d'emplois.

Au cours du premier trimestre complet sous la direction de M. Bender, Kohl's a revu à la hausse ses objectifs de bénéfices annuels en dépassant les attentes du marché, ce qui suggère que les mesures de réduction des coûts de l'entreprise portent leurs fruits.

Bender, qui siège au conseil d'administration de Kohl's depuis 2019, a plus de 30 ans d'expérience en tant que dirigeant de détaillants, notamment Walmart WMT.N , Victoria's Secret

VSCO.N et PepsiCo PEP.O . Chez Walmart, il était directeur de l'exploitation du commerce électronique mondial.

Kohl's devrait présenter ses résultats du troisième trimestre avant la clôture des marchés mardi.

