Le distributeur d'uniformes Cintas fait une troisième tentative d'acquisition d'UniFirst avec une offre de 5,2 milliards de dollars

La société de vente au détail d'uniformes Cintas CTAS.O a déclaré lundi qu'elle avait fait une nouvelle offre, marquant sa troisième tentative, pour acquérir son rival plus petit UniFirst UNF.N dans une transaction évaluée à 5,2 milliards de dollars.

Le distributeur a déclaré avoir offert d'acquérir toutes les actions en circulation d'UniFirst pour 275 dollars chacune, ce qui représente une prime de 61,6 % par rapport à la dernière clôture.

Les actions d'UniFirst ont bondi de 38 % dans les échanges avant bourse pour atteindre 234,87 $ après que le Wall Street Journal a rapporté la nouvelle offre d'acquisition, tandis que les actions de Cintas ont baissé d'environ 1 %.

UniFirst n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cette décision intervient quelques mois après que Cintas a mis fin à sa deuxième tentative d'acquisition au même prix au début de l'année, qui a été rejetée par UniFirst. Il s'agit de la dernière tentative de Cintas depuis son offre initiale en 2022.

Bien que le prix de l'offre reste inchangé, Cintas a déclaré qu'elle avait effectué un travail approfondi sur le plan réglementaire et qu'elle était sûre d'obtenir les approbations nécessaires à la transaction.

Cintas a également offert une indemnité de résiliation de 350 millions de dollars si la transaction n'est pas approuvée.