Le distributeur Auchan s'apprête à annoncer mardi un projet de plan social d'ampleur

Logo du groupe Auchan, photographié à Pérols, dans le sud de la France, le 14 janvier 2020 ( AFP / Pascal GUYOT )

Le distributeur Auchan, enseigne de la galaxie Mulliez, s'apprête à présenter mardi aux représentants de ses salariés un projet de plan social d'ampleur, menaçant aux alentours de 2.300 emplois en France, a appris l'AFP lundi de source proche du dossier, confirmant une information de La Lettre.

Les représentants du personnel de plusieurs entités du groupe nordiste ont été convoqués mardi à 9H00 à des CSE en région lilloise, pour un "point sur la situation de l'entreprise et ses projets", et les syndicats craignent de mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi, selon cette source.

La direction du groupe Auchan, sollicitée par l'AFP, n'a pas souhaité faire de commentaire.

D'après la source proche du dossier précédemment évoquée, ce sont aux alentours de 2.300 emplois qui pourraient être menacés à différents niveaux de l'entreprise, qui emploie environ 54.000 salariés en France. Une partie des emplois seraient menacés au niveau des fonctions support au sein des différents sièges, une autre partie au niveau des magasins.

Auchan Retail avait déjà annoncé en septembre 2020 la suppression de 1.475 postes en France, après un plan de départs volontaires de plus de 500 postes en janvier de la même année.

Le pionnier du format des hypermarchés enchaîne les exercices économiques difficiles et sa holding Elo avait annoncé en juillet une perte nette de près d'un milliard d'euros sur les six premiers mois de 2024.

En 2023, Elo - qui employait au 30 septembre de cette année-là 155.000 personnes dans le monde, dont 64.400 en France - avait publié une perte nette de 379 millions d'euros et des ventes en recul de 1,7%, à 32,9 milliards d'euros, alors que l'inflation avait dopé les ventes de la plupart de ses concurrents.

En France, Auchan est le cinquième distributeur avec un peu plus de 9% du marché, loin du trio de tête E.Leclerc (24,1%), Carrefour (21,4%) et Mousquetaires/Intermarché (17,4%) et derrière Coopérative U (12,2%), selon l'institut Kantar.

Auchan s'est récemment allié avec ses concurrents Intermarché et Casino pour mutualiser les achats des denrées ensuite vendues dans les rayons de leurs magasins, pour une durée inhabituellement longue de dix ans.

Cette mutualisation a suscité l'inquiétude des organisations syndicales, de même que l'objectif annoncé de réduire la surface commerciale d'environ un tiers des hypermarchés Auchan "dans tous ses pays européens", soit à terme une "réduction moyenne de 25% des surfaces de vente".