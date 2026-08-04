Le distributeur alimentaire Sysco prévoit un chiffre d'affaires annuel et un bénéfice en forte hausse, grâce à une demande qui résiste bien

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Sysco SYY.N a annoncé mardi qu’elle prévoyait de solides résultats annuels après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices trimestriels, grâce à une amélioration des commandes de ses clients locaux et internationaux malgré l’incertitude macroéconomique et une épidémie de cyclosporiase aux États-Unis.

Les ventes au détail aux États-Unis ont légèrement augmenté en juin, alors que l’inflation ralentissait et que les ménages les plus aisés continuaient à dépenser pour des activités non essentielles telles que les voyages et les sorties au restaurant, aidant ainsi les distributeurs alimentaires comme Sysco à relancer leurs ventes.

Sysco, qui approvisionneles restaurants en produits alimentaires frais, a fait l’objet d’une enquête le mois dernier à la suite d’une épidémie de cyclosporose, une maladie parasitaire, survenue dans plusieurs États et que les agences sanitaires américaines ont liée à de la laitue iceberg contaminée provenant du fournisseur californien Taylor Farms.

Sysco a déclaré le 16 juillet avoir suspendu la vente et la distribution de la laitue iceberg transformée par Taylor Farms et provenant du Mexique, après avoir appris qu’elle était potentiellement liée à l’épidémie. Les produits ont été rappelés le lendemain sur instruction de Taylor Farms .

Le distributeur alimentaire a également annoncé mardi de nouvelles mesures de réduction des coûts, qui devraient générer 100 millions de dollars d’économies nettes au cours de l’exercice 2027, lorsqu’elles seront combinées aux initiatives précédentes.

Sysco prévoit une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 comprise entre 6% et 7% , contre une estimation des analystes de 5,12%, selon les données compilées par LSEG.

Elle table également sur une croissance du bénéfice par action ajusté comprise entre 9% et 11% pour l’année, contre des estimations de 7,52%.

Le chiffre d’affaires de la société a progressé de 4,7% pour s’établir à environ 22,12 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 27 juin, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 3,8% à 21,94 milliards de dollars.

Elle a annoncé un bénéfice ajusté de 1,53 dollar par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 1,51 dollar par action.

Toutefois, la marge brute de Sysco a reculé de 17 points de base pour s’établir à 18,7% en raison de la hausse des coûts des produits, principalement dans les catégories de la viande et des produits frais.