Le dispositif Cap Francexport est prolongé au-delà du 31 mars 2022

(AOF) - Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, et Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, annoncent la prolongation du dispositif Cap Francexport au-delà du 31 mars 2022, conformément aux engagements pris le 16 mars dans le plan de résilience économique et sociale en réponse aux conséquences de la guerre d’agression russe en Ukraine.

Afin de renforcer le soutien apporté aux entreprises et d'accélérer la reprise économique, le dispositif Cap Francexport a été renforcé au 1er janvier 2021 : le tarif des primes publiques a été revu à la baisse pour l'ensemble des couvertures ; toutes les entreprises françaises, quelle que soit leur taille, sont devenues éligibles ; enfin, les plafonds de couverture ont été rehaussés avec une possibilité de dérogation pour certaines transactions spécifiques.

En accord avec le cadre fixé par la Commission européenne, le dispositif restera ouvert sur l'ensemble des destinations à ce jour insuffisamment servies par l'offre privée d'assurance-crédit, notamment pour les destinations hors de l'Union européenne et de certains Etats membres de l'OCDE.