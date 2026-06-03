Le directeur par intérim de la FDA américaine rencontre des associations de maladies rares pour rétablir le dialogue

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* Les associations de maladies rares demandent des éclaircissements réglementaires aux responsables de la FDA

* Les décisions prises par l'ancien directeur de la FDA ont déçu ces associations

* Selon certaines sources, le commissaire par intérim serait pressenti pour occuper le poste de manière permanente

par Chris Prentice

Le commissaire par intérim de la FDA américaine, Kyle Diamantas, rencontre mercredi des associations de maladies rares, selon des groupes présents et un responsable gouvernemental, alors que le nouveau directeur cherche à rétablir les relations avec un secteur déçu par son prédécesseur.

Les représentants d'organisations de maladies rares, notamment Friends of Cancer Research et la Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics, font pression sur M. Diamantas pour obtenir davantage de certitude et de soutien en faveur des traitements destinés à de petites populations de patients, ont déclaré ces groupes.

Cette réunion intervient alors que le directeur par intérim cherche à stabiliser les opérations et à rétablir de bonnes relations après la démission du commissaire Marty Makary le mois dernier. M. Makary s'était heurté à la Maison Blanche sur des questions telles que les produits de vapotage .

Les associations de maladies rares étaient également de plus en plus mécontentes de M. Makary, sous la direction duquel l'agence a porté une série de coups aux fabricants de médicaments dans ce domaine.

La Food and Drug Administration a refusé d'approuver le traitement expérimental de Biohaven BHVN.N contre une maladie cérébrale et a émis un avertissement de sécurité grave concernant une thérapie génique de Sarepta Therapeutics

SRPT.O , tandis qu'un haut responsable de l'agence a déclaré aux journalistes que le traitement de la maladie de Huntington d'UniQure UQ1.F était un “produit raté”.

M. Diamantas, responsable des questions alimentaires au sein de l'agence, ne possède pas le parcours habituel pour occuper le poste de directeur de la FDA, mais il est considéré par certains, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'agence, comme une personne de grande stabilité. Il est pressenti pour être nommé à ce poste de manière permanente, aux côtés d'autres candidats, selon deux sources proches du dossier.

Un responsable du département américain de la Santé et des Services sociaux, dont fait partie la FDA, a confirmé la réunion de mercredi et a déclaré qu’elle s’inscrivait dans le cadre d’une initiative plus large visant à collaborer avec “les principaux groupes de parties prenantes à tous les niveaux de la FDA, notamment nos partenaires de confiance au sein de la communauté des maladies rares”.

C'est Bloomberg Law qui a été le premier à annoncer qu'une réunion était prévue.

“UN BESOIN IMPORTANT NON SATISFAIT”

“Des réunions comme celle-ci démontrent l’engagement continu de la FDA à relever les défis réels auxquels est confrontée la communauté des maladies rares et à faire progresser les traitements chez les petites populations de patients”, a déclaré Jeff Allen, directeur général de Friends of Cancer Research, dans un communiqué.

Il a ajouté qu'il existait des possibilités de concevoir des essais cliniques novateurs et plus efficaces, “ce qui pourrait contribuer à accélérer la mise au point de nouvelles thérapies pour répondre à des besoins non satisfaits importants”.

Un porte-parole de la Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics, un groupe de défense des patients atteints d’un trouble neurogénétique rare, a également confirmé sa participation à la réunion.

Pour les maladies touchant de petites populations de patients, une clarté réglementaire est nécessaire pour surmonter les défis, notamment les antécédents complexes et les options limitées pour évaluer la sécurité et l’efficacité d’un traitement, a déclaré le groupe.

En avril, une coalition d’associations de maladies rares a fait pression sur le président Donald Trump , et d’autres hauts responsables de la santé pour obtenir une plus grande clarté réglementaire dans un contexte de changements de direction et d’incertitude au sein de la FDA.

Les organisations de défense des maladies rares ont réussi, lors du premier mandat de Trump, à le convaincre de soutenir une législation fédérale donnant aux patients en phase terminale accès à des traitements expérimentaux. Il a promulgué cette loi en 2018.