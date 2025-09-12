Le directeur général par intérim de Kenvue a fait pression sur Robert F. Kennedy Jr. pour qu'il ne cite pas le Tylenol comme cause de l'autisme, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général par intérim de Kenvue KVUE.N , Kirk Perry, a rencontré Robert F. Kennedy Jr. pour tenter de dissuader le ministre américain de la santé d'inclure le Tylenol comme cause potentielle de l'autisme dans un prochain rapport, a déclaré le Wall Street Journal vendredi, citant une personne familière de l'affaire.

Lors de la réunion organisée à la hâte, Kirk Perry a fait valoir qu'il n'y avait pas de lien évident entre les deux, selon le rapport.

Le journal a rapporté la semaine dernière que Robert F. Kennedy Jr. avait l'intention d'annoncer que l'utilisation du Tylenol, un analgésique en vente libre, chez les femmes enceintes était potentiellement liée à l'autisme, contrairement aux directives médicales qui affirment que l'utilisation de ce médicament est sans danger.

Kenvue et le ministère américain de la santé et des services sociaux n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.