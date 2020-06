Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le directeur général délégué de Nissan poussé au poste de DG-sources Reuters • 17/06/2020 à 19:37









par Norihiko Shirouzu PEKIN, 17 juin (Reuters) - Les soutiens du directeur général délégué de Nissan 7201.T Ashwani Gupta font pression sur le conseil d'administration du constructeur automobile japonais pour le promouvoir au poste de codirecteur général, selon quatre sources proches de la direction du constructeur interrogées par Reuters. Dans les coulisses de l'entreprise, les alliés du numéro deux de Nissan font du lobbying afin qu'il partage le rôle avec le directeur général actuel Makoto Uchida ou qu'il le remplace et que ce dernier occupe le poste de président. "Il n'y a aucun projet ou réflexion sur des changements dans la structure de gestion de Nissan", a déclaré le constructeur japonais dans un communiqué envoyé à Reuters en réaction à ces informations. De même, il n'y a "aucun changement dans la relation de collaboration étroite entre M. Uchida et M. Gupta", qui conservent leurs rôles, poursuit le communiqué, en niant toute spéculation "sans fondement et trompeuse". (Norihiko Shirouzu, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -1.36% RENAULT Euronext Paris -3.71%