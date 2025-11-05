 Aller au contenu principal
Le directeur général de Wells Fargo déclare que la banque n'est pas sous pression pour faire des acquisitions
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 20:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lananh Nguyen et Nivedita Balu

Le directeur général de Wells Fargo WFC.N , Charlie Scharf, a déclaré mercredi que la banque n'est pas sous pression pour faire des acquisitions afin de stimuler la croissance, après que les régulateurs ont levé une pénalité de sept ans qui donne à la quatrième banque américaine plus de liberté pour se développer.

"Nous ne ressentons aucune pression à faire des fusions et acquisitions, quelles qu'elles soient. Nous avons des opportunités extraordinaires dans chacune de nos activités, nous avons de l'envergure dans tout ce que nous faisons", a-t-il déclaré lors d'une interview.

