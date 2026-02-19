Le directeur général de Walmart, John Furner, entame son mandat avec une vision conservatrice

Les ventes de Walmart aux États-Unis au quatrième trimestre augmentent de 4,6 %, dépassant les attentes

Les ventes en ligne augmentent de 27 %, tirées par les ménages plus aisés

Walmart annonce un nouveau plan de rachat d'actions de 30 milliards de dollars

La position dominante de Walmart dans le secteur de l'épicerie attire les consommateurs soucieux de leur budget au quatrième trimestre

Walmart WMT.O a annoncé jeudi des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes, alors qu'il entame un nouveau chapitre sous la houlette de son directeur général John Furner, même si ses investissements dans la livraison en ligne et ses efforts pour maintenir des prix bas ont attiré les consommateurs pendant les fêtes de fin d'année.

Les analystes s'attendaient à une certaine prudence dans les projections de la société pour l'année, alors que Furner entame son premier trimestre à la tête de l'entreprise. Ses prévisions de croissance de 3,5 % à 4,5 % pour l'année à venir sont similaires à ses prévisions initiales pour l'année qui vient de s'achever.

Alors que d'autres entreprises de consommation ont dû faire face à la réticence des clients à acheter des articles plus chers, Walmart a enregistré de fortes ventes au cours des derniers trimestres, en grande partie grâce à une base de clients de plus en plus riche.

Cette tendance s'est confirmée au cours du dernier trimestre, le commerce électronique ayant contribué davantage aux ventes comparables de l'entreprise. Le chiffre d'affaires global a augmenté de 5,6 % au cours du trimestre pour atteindre 190,66 milliards de dollars, soit un peu plus que prévu.

"Le rythme du changement dans le commerce de détail s'accélère... Pour nos clients et nos membres, l'avenir est rapide, pratique et personnalisé", a déclaré John Furner dans un communiqué. La société a également annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 30 milliards de dollars.

L'ÈRE FURNER

Les marchés ont salué lanomination de John Furner, suite à sa direction des activités américaines de Walmart pendant la pandémie et à ses efforts pour s'adapter aux changements induits par l'IA avant ses rivaux. L'unité américaine de Walmart, désormais dirigée par David Guggina , représente près de 70 % de son chiffre d'affaires annuel.

L'action de l'entreprise a toujours surperformé, avec des gains de 22 % au cours de l'année dernière, ce qui en a fait le premier distributeur à dépasser les 1 000 milliards de dollars en valeur de marché. Les actions de Walmart étaient en baisse de 2,6 % dans les transactions de pré-marché.

Les résultats de Walmart, l'une des premières grandes chaînes américaines à éclairer le trimestre crucial des fêtes, révèlent comment les Américains ont réagi aux droits de douane imposés par le président Donald Trump à des pays tels que la Chine, où une grande partie des marchandises américaines destinées aux fêtes sont produites .

Les ventes au détail américaines excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires ont reculé de 0,1 % en décembre après un gain de 0,2 % en novembre, ce qui suggère que les consommateurs se sont repliés en raison du coût plus élevé des biens, en partie dû aux droits de douane à l'importation.

Toutefois, Walmart est resté indemne, faisant état d'une augmentation de 4,6 % des ventes à magasins comparables aux États-Unis pour le quatrième trimestre, qui comprend les mois de novembre, décembre et janvier.

Les analystes s'attendaient à une hausse de 4,2 %. Les données fournies par Placer.ai, une société spécialisée dans le suivi de la fréquentation des magasins, montrent que les visites dans les 4 600 magasins de Walmart ont augmenté chaque mois du trimestre.

La domination du géant de la distribution dans le secteur de l'alimentation et sa capacité à obtenir les prix les plus bas auprès des fournisseurs en ont fait un choix populaire pour les acheteurs soucieux de leur budget, toutes catégories de revenus confondues.

LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE BRILLE

Au cours des deux dernières années, le gain de parts de marché de la chaîne basée à Bentonville, dans l'Arkansas, a été porté par les ménages gagnant plus de 100 000 dollars. Ils ont également soutenu ses ventes en ligne, grâce aux livraisons le jour même et le lendemain et aux services de retrait en magasin.

Les ventes en ligne de Walmart aux États-Unis ont augmenté de 27 % au cours du trimestre, ce qui représente une quinzième hausse trimestrielle consécutive à deux chiffres. Les nouveaux clients ont contribué à stimuler les ventes d'articles à forte marge tels que les vêtements, les appareils de cuisine, les meubles et les jouets.

Les ventes réalisées par l'intermédiaire des canaux de livraison accélérée en magasin ont augmenté de plus de 50 % au cours du trimestre, a indiqué la société.

Le plus grand distributeur du monde s'attend à ce que les ventes nettes consolidées pour l'exercice 2027 augmentent de 3,5 % à 4,5 %, alors que les analystes tablaient sur une hausse d'environ 5 % , selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,75 à 2,85 dollars, inférieur aux attentes de 2,96 dollars.