Le directeur général de Walmart, Doug McMillon, prend sa retraite ; John Furner, un initié, est nommé à la tête de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions chutent de 3 % dans les échanges avant bourse après l'annonce

*

McMillon est félicité pour avoir transformé Walmart en une entreprise technologique de premier plan - analyste

*

Furner est considéré comme un successeur logique en raison de son ancienneté et de son adaptation à la culture de l'entreprise

(Ajout d'un jalon boursier au paragraphe 3, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4, de l'âge des dirigeants et de photos d'archives)

Walmart WMT.N a annoncé vendredi que son directeur général Doug McMillon prendrait sa retraite l'année prochaine et que le directeur général américain John Furnerlui succéderait à la tête du groupe.

Les actions de la société ont chuté d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.

McMillon, 59 ans, qui dirige le géant de la distribution depuis 2014, prendra sa retraite en janvier de l'année prochaine, mais restera employé en tant que conseiller de l'entreprise jusqu'au 31 janvier 2027, a indiqué Walmart. L'action du distributeur basé à Bentonville, dans l'Arkansas, a augmenté de 323 % depuis son arrivée, surpassant l'indice S&P 500.

"Doug McMillon a été un directeur général formidable, menant la transformation de Walmart en une puissance de vente au détail encore plus grande et plus forte, alimentée par la technologie", a déclaré Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group. "John Furner est le choix logique pour devenir le prochain directeur général. C'est un vétéran de Walmart, qui a commencé en 1993 en tant qu'employé horaire, et il s'adapte donc parfaitement à la culture de l'entreprise", a-t-il ajouté.

Cette décision est la dernière d'une série de changements de direction dans le secteur du commerce de détail, les entreprises devant faire face aux pressions tarifaires, à une économie incertaine et à des dépenses de consommation en dents de scie. Kohl's, Kroger et Target figurent parmi les détaillants qui ont nommé de nouveaux directeurs généraux cette année.

Furner, 51 ans, est actuellement directeur général de Walmart U.S. Il a rejoint Walmart en tant qu'employé horaire il y a une trentaine d'années et a occupé des postes de direction dans les domaines du merchandising, des opérations et de l'approvisionnement, a indiqué l'entreprise. Il a également été président et directeur général de Sam's Club.

La société publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine.