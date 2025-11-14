Le directeur général de Walmart, Doug McMillon, prend sa retraite après dix ans, John Furner est nommé à la tête de l'entreprise

Les actions chutent de 1,7 % dans les premiers échanges après l'annonce

McMillon est félicité pour avoir transformé Walmart en une entreprise technologique de premier plan - analyste

Furner est considéré comme un successeur logique en raison de son ancienneté et de son adéquation culturelle

Le directeur général de Walmart WMT.N , Doug McMillon, prendra sa retraite l'année prochaine après plus d'une décennie à la tête de l'entreprise, mettant fin à une période au cours de laquelle il a transformé le distributeur à grande surface en un géant technologique dont les actions ont constamment surpassé le marché en général.

Doug McMillon, 59 ans, sera remplacé par le directeur général de la division américaine, John Furner, 51 ans, un vétéran qui a passé trois décennies au sein de l'entreprise, a indiqué Walmart. Les actions de Walmart ont chuté de 1,7 % dans la matinée , en partie parce que la décision de Doug McMillon de quitter ses fonctions a été prise plus tôt que prévu, bien que son mandat au moment de sa retraite prévue pour le 31 janvier fasse de lui l'un des directeurs généraux les plus anciens de l'histoire de l'entreprise.

"Étant donné que Doug McMillon était sans équivoque le meilleur directeur général de Walmart depuis le fondateur de l'entreprise, Sam Walton, l'annonce suscitera probablement une certaine anxiété chez les actionnaires, d'autant plus que le changement est intervenu un peu plus tôt que prévu", a déclaré Chuck Grom, analyste chez Gordon Haskett.

Dans une vidéo publiée sur le site web de l'entreprise, Doug McMillon a déclaré que "c'est le bon moment pour prendre sa retraite parce que l'entreprise est en pleine forme et que John est plus que prêt à diriger cette entreprise à travers une nouvelle série de transformations."

Walmart a déclaré dans un communiqué que le départ à la retraite de Doug McMillon était une transition planifiée.

Doug McMillon a succédé à Mike Duke en février 2014, alors que l'entreprise était confrontée à la concurrence du géant de la vente en ligne Amazon.com AMZN.O .

Depuis sa prise de fonction, la valeur de Walmart a plus que triplé pour atteindre 817 milliards de dollars à l'heure actuelle, grâce à l'intensification des efforts en matière de commerce électronique. Lorsqu'il a pris ses fonctions, les ventes mondiales de l'entreprise dans le domaine du commerce électronique venaient de dépasser les 10 milliards de dollars; au cours de l'exercice fiscal le plus récent, qui s'est achevé en janvier, ce chiffre a dépassé les 120 milliards de dollars.

"Walmart a obtenu de très bons résultats sous le mandat de Doug", a déclaré Neil Saunders, directeur général de la vente au détail chez GlobalData. "Il est devenu un acteur beaucoup plus influent dans le domaine du commerce électronique, a intégré de nouvelles technologies pour améliorer son efficacité et s'est lancé dans de nouveaux domaines tels que les médias de vente au détail."

Doug McMillon, qui a rejoint Walmart en 1984 en tant qu'associé rémunéré à l'heure, a occupé des postes de direction dans les trois divisions de Walmart: États-Unis, International et Sam's Club. Il a gravi les échelons pour devenir directeur général de Walmart en février 2014, en remplacement de Mike Duke.

Doug McMillon restera conseiller jusqu'au 31 janvier 2027. L'action du distributeur basé à Bentonville, dans l'Arkansas, a augmenté de 323 % depuis sa prise de fonction, surpassant l'indice S&P 500 .SPX .

'UNE PUISSANCE ALIMENTÉE PAR LA TECHNOLOGIE'

La liste des personnes ayant occupé le poste de direction de Walmart depuis sa création en 1962 est courte; John Furner ne sera que la sixième personne à diriger l'entreprise, chacun des directeurs généraux précédents ayant duré six ans ou plus.

"Doug McMillon a été un directeur général formidable, menant la transformation de Walmart en un géant de la vente au détail encore plus grand et plus fort, alimenté par la technologie", a déclaré Joseph Feldman, analyste au sein du Telsey Advisory Group. "John Furner est le choix logique pour devenir le prochain directeur général. C'est un vétéran de Walmart, qui a commencé en 1993 en tant qu'associé rémunéré à l'heure, et il s'adapte donc parfaitement à la culture de l'entreprise."

Cette décision est la dernière d'une série de changements de direction dans le secteur de la vente au détail, les entreprises devant faire face aux pressions tarifaires , à une économie incertaine et à des dépenses de consommation en dents de scie. Kohl's KSS.N , Kroger KR.N et Target TGT.N ont nommé de nouveaux directeurs généraux cette année.

Furner est directeur général de Walmart U.S. depuis 2019. Il a rejoint l'entreprise en tant qu'associé rémunéré à l'heure il y a une trentaine d'années et a occupé des postes de direction dans les domaines du merchandising, des opérations et de l'approvisionnement, a indiqué l'entreprise. Il était auparavant président et directeur général de Sam's Club.

Walmart publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine.