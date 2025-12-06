 Aller au contenu principal
Le directeur général de Volkswagen, Oliver Blume, annonce un investissement de 186 milliards de dollars d'ici à 2030
information fournie par Reuters 06/12/2025 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte dans les paragraphes 1-3, les commentaires du directeur général dans les paragraphes 4-6)

Le groupe Volkswagen prévoit d'investir 160 milliards d'euros (186 milliards de dollars) jusqu'en 2030, a déclaré son directeur général Oliver Blume, reflétant un resserrement de ceinture alors que le premier constructeur automobile européen fait face à une crise majeure sur ses deux marchés clés, la Chine et les États-Unis.

Les dépenses totales, mises à jour annuellement dans le cadre du plan d'investissement quinquennal de Volkswagen, s'élèvent à 165 milliards d'euros pour la période 2025-2029 et à 180 milliards d'euros pour 2024-2028, 2024 étant présentée comme une année record.

Depuis lors, Volkswagen VOWG_p.DE , qui comprend les marques Porsche et Audi, a été pénalisé par les droits de douane sur les importations américaines et par la concurrence féroce en Chine, ce qui a affecté les bénéfices de la marque Porsche P911_p.DE , qui vend environ la moitié de ses voitures sur ces deux marchés seulement.

Oliver Blume a déclaré à l'hebdomadaire Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung que le dernier plan de dépenses était axé "sur l'Allemagne et l'Europe", notamment en ce qui concerne les produits, la technologie et l'infrastructure.

Oliver Blume a déclaré que les considérations relatives à une éventuelle usine américaine pour Audi dépendaient d'un éventuel soutien financier substantiel de la part de Washington.

Alors que la marque Porsche ne devrait pas se développer en Chine, il a déclaré qu'il était possible de localiser la production dans le groupe Volkswagen au sens large et qu'un modèle Porsche spécialement conçu pour le marché chinois pourrait avoir du sens un jour.

(1 dollar = 0,8590 euro)

