Le directeur général de Tripadvisor, Matt Goldberg, va quitter ses fonctions alors que l'entreprise de voyage s'apprête à mener une refonte

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Tripadvisor TRIP.O a annoncé jeudi que son directeur général, Matt Goldberg, quitterait ses fonctions en février, alors que la société de voyage en ligne poursuit une vaste restructuration, ce qui a entraîné une baisse d'environ 16% de son cours en début de séance.

Ce remaniement de la direction intervient alors que la demande touristique reste forte, mais que la hausse des coûts et les incertitudes économiques ont rendu certains consommateurs plus sensibles aux prix.

Goldberg a pris la tête de Tripadvisor en 2022, succédant au fondateur et directeur général de longue date Steve Kaufer. Il avait auparavant travaillé pour l’agence de publicité The Trade Desk et dirigé l’éditeur de guides de voyage Lonely Planet pendant environ cinq ans.

Sous la direction de Goldberg, Tripadvisor a cherché à se repositionner autour de son activité “expériences”, qui comprend la plateforme de visites et d’activités Viator, tout en simplifiant ses opérations traditionnelles.

Selon les données de LSEG, les actions de la société ont perdu environ 45% de leur valeur depuis l’arrivée de Goldberg à la tête de l’entreprise en 2022.

L’entreprise, basée à Needham, dans le Massachusetts, a également subi la pression de l’investisseur activiste Starboard Value, qui a critiqué sa direction et a insisté pour qu’elle examine des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle cession.

Starboard est le sixième actionnaire de Tripadvisor et détient une participation de 4,35%, selon les données de LSEG. Un représentant de Starboard n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

Tripadvisor a également annoncé que son directeur financier, Michael Noonan, démissionnerait d’ici la fin de l’année, tandis que la directrice de la stratégie, Kristen Dalton, assumerait les fonctions de directrice financière par intérim.

La société a indiqué que son conseil d’administration travaillait avec un cabinet externe pour trouver des candidats potentiels et aider Tripadvisor à franchir cette nouvelle étape.

Par ailleurs, Tripadvisor a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice ajusté au troisième trimestre, les marges ayant été mises sous pression par des dépenses élevées.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 37 centimes par action, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 44 centimes, selon les données compilées par LSEG.