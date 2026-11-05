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Le directeur général de TripAdvisor, Matt Goldberg, va démissionner et quitter le conseil d'administration
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations et de détails)

Tripadvisor TRIP.O a annoncé jeudi que son directeur général, Matt Goldberg, allait démissionner et quitter le conseil d'administration, mais qu'il resterait en poste jusqu'en février afin d'assurer une transition en douceur à la tête de l'entreprise.

L'action de la société de réservation de voyages en ligne a chuté de 17 % à 8,49 dollars lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Tripadvisor a indiqué que le directeur financier, Michael Noonan, démissionnera pour saisir une autre opportunité et restera en poste jusqu'en décembre.

Kristen Dalton lui succédera en tant que directrice financière par intérim à partir de janvier.

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