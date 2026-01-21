Le directeur général de TotalEnergies s'attend à ce que le mandat de l'UE sur les carburants durables pour l'aviation soit abandonné à l'avenir

(Corrige pour dire "drop" au lieu de "ban" dans le paragraphe 1)

Le directeur général de TotalEnergies TTEF.PA Patrick Pouyanne a déclaré mercredi que l'UE abandonnerait probablement son mandat d'incorporer du carburant d'aviation durable à l'avenir, similaire à l'interdiction des nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035 que l'UE a déclaré le mois dernier qu'elle prévoyait d'abandonner.

M. Pouyanne a déclaré à Davos que TotalEnergies pouvait produire du carburant aviation durable, mais que les compagnies aériennes n'étaient pas disposées à payer quatre fois le prix du carburant aviation ordinaire.