Le directeur général de TotalEnergies s'attend à ce que le mandat de l'UE sur les carburants durables pour l'aviation soit abandonné à l'avenir
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour dire "drop" au lieu de "ban" dans le paragraphe 1)

Le directeur général de TotalEnergies TTEF.PA Patrick Pouyanne a déclaré mercredi que l'UE abandonnerait probablement son mandat d'incorporer du carburant d'aviation durable à l'avenir, similaire à l'interdiction des nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035 que l'UE a déclaré le mois dernier qu'elle prévoyait d'abandonner.

M. Pouyanne a déclaré à Davos que TotalEnergies pouvait produire du carburant aviation durable, mais que les compagnies aériennes n'étaient pas disposées à payer quatre fois le prix du carburant aviation ordinaire.

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,91 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,08 USD Ice Europ +1,69%
Pétrole WTI
60,57 USD Ice Europ +1,53%
TOTALENERGIES
57,350 EUR Euronext Paris +0,79%
