Le directeur général de STMicroelectronics estime que le chiffre d'affaires du premier trimestre se situe à des niveaux habituels

Jean-Marc Chery, directeur général de STMicroelectronics, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'année 2026 commence à des niveaux habituels, notant qu'une reprise plus faible que prévu cette année ne conduira pas à l'accumulation de stocks chez ses clients.

S'exprimant lors d'une conférence de Morgan Stanley, M. Chery a prévu que le chiffre d'affaires du premier trimestre diminuerait de 10 à 11 % par rapport au quatrième trimestre à venir , qu'il avait estimé à 3,28 milliards de dollars, tout en affichant une croissance d'environ 20 % par rapport à l'année précédente.

"Il s'agit d'une nouvelle positive qui confirme que nous sommes presque libérés de la correction des stocks de matériaux", a-t-il déclaré.

Les analystes interrogés par LSEG prévoient un chiffre d'affaires de 2,98 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, soit 10 % de moins que le quatrième trimestre prévu.

STMicroelectronics se remet lentement d'un long ralentissement des marchés de l'automobile, de l'industrie et des puces électroniques personnelles, affecté par une accumulation soutenue de stocks chez ses clients.

Ses actions ont augmenté de 1,4 % à 1113 GMT après l'événement.