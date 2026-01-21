Le directeur général de Siemens Energy participera à la réunion de Trump avec les chefs d'entreprise, selon son président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Siemens Energy ENR1n.DE , Christian Bruch, participera à une réunion de chefs d'entreprise avec le président américain Donald Trump prévue plus tard mercredi à Davos, en Suisse, a déclaré le président du conseil de surveillance de l'entreprise, Joe Kaeser.
"Les États-Unis (...) sont un marché très important pour nous à bien des égards, en termes de volume, de puissance d'innovation, de vitesse, de l'ensemble des technologies et de la demande liées aux centres de données d'IA", a déclaré Joe Kaeser à Reuters en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer