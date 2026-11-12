Le directeur général de Siemens affirme que la coopération avec Nvidia ne sera pas affectée par l'incertitude entourant la direction de l'entreprise

Roland Busch, directeur général de Siemens SIEGn.DE , a déclaré que son entreprise continuerait à collaborer avec Nvidia NVDA.O , quelle que soit la décision prise par le fabricant de puces d’IA concernant l’avenir de son fondateur et directeur général, Jensen Huang.

Le conseil d’administration de Nvidia examine actuellement la possibilité de démettre Huang de ses fonctions, alors qu’il est aux prises avec les retombées d’informations faisant état de deux relations extraconjugales — dont l’une avec une espionne chinoise présumée — impliquant son dirigeant de longue date.

“Il s’agit d’une entreprise relativement importante, dotée d’une équipe nombreuse”, a déclaré M. Busch aux journalistes après la publication des résultats du quatrième trimestre de Siemens . “Nos projets se poursuivront donc indépendamment de ce qui se passe chez Nvidia.”

M. Busch a précisé que la collaboration entre le groupe d’ingénierie allemand et le premier fournisseur mondial de puces d’IA, qui comprend des projets communs, ne dépendait pas du sort final de M. Huang.

“Je pense que nous nous concentrons trop sur une seule personne. Et cela résulte bien sûr de tout le battage médiatique”, a déclaré M. Busch.

“Des collaborateurs de Nvidia travaillent à nos côtés. Nous menons des projets communs. Et honnêtement, je ne vois aucune influence de ce genre. Il s’agit d’un partenariat entre entreprises”, a-t-il ajouté.