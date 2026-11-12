Le directeur général de Siemens affirme que la coopération avec Nvidia ne sera pas affectée par l'incertitude entourant la direction de l'entreprise

Roland Busch, directeur général de Siemens SIEGn.DE , a déclaré que son entreprise continuerait à collaborer avec Nvidia NVDA.O , quelle que soit la décision prise par le fabricant de puces d’IA concernant l’avenir de son fondateur et directeur général, Jensen Huang.
Le conseil d’administration de Nvidia examine actuellement la possibilité de démettre Huang de ses fonctions, alors qu’il est aux prises avec les retombées d’informations faisant état de deux relations extraconjugales — dont l’une avec une espionne chinoise présumée — impliquant son dirigeant de longue date.
“Il s’agit d’une entreprise relativement importante, dotée d’une équipe nombreuse”, a déclaré M. Busch aux journalistes après la publication des résultats du quatrième trimestre de Siemens . “Nos projets se poursuivront donc indépendamment de ce qui se passe chez Nvidia.”
M. Busch a précisé que la collaboration entre le groupe d’ingénierie allemand et le premier fournisseur mondial de puces d’IA, qui comprend des projets communs, ne dépendait pas du sort final de M. Huang.
“Je pense que nous nous concentrons trop sur une seule personne. Et cela résulte bien sûr de tout le battage médiatique”, a déclaré M. Busch.
“Des collaborateurs de Nvidia travaillent à nos côtés. Nous menons des projets communs. Et honnêtement, je ne vois aucune influence de ce genre. Il s’agit d’un partenariat entre entreprises”, a-t-il ajouté.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer