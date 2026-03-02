Le directeur général de Pfizer souligne les problèmes liés à la direction de la FDA en matière de vaccins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le directeur général de Pfizer PFE.N , Albert Bourla, a déclaré que la société avait "un problème" avec le responsable des produits biologiques et des vaccins de la Food and Drug Administration américaine, Vinay Prasad, en réponse à une question sur les récentes communications du fabricant de médicaments avec l'organisme de réglementation.

M. Bourla a déclaré lundi que M. Prasad ne tenait pas compte de l'avis des scientifiques de carrière de l'agence.

Le refus initial du régulateur le mois dernier d'examiner le vaccin antigrippal à base d'ARNm MRNA.O de Moderna et son revirement rapide ont renforcé les inquiétudes concernant les discordes internes à la FDA et ont signalé un changement radical de la politique américaine en matière de vaccins sous l'administration Trump.

Dans une lettre signée par Vinay Prasad, le directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, l'agence a d'abord refusé d'examiner le vaccin antigrippal MRNA.O à base d'ARNm de son rival Moderna, puis a fait marche arrière une semaine plus tard après que la société a modifié sa demande.

"Je pense que le directeur actuel ne suit pas les recommandations de son personnel", a déclaré M. Bourla lors de la conférence sur les soins de santé de TD Cowen.

Selon un rapport de Stat, les réviseurs internes du personnel avaient soutenu la poursuite de la demande dans un premier temps.

Malgré les problèmes rencontrés par Pfizer avec la direction de la FDA, M. Bourla a déclaré que l'entreprise entretenait des "collaborations professionnelles très productives" avec les scientifiques du département des vaccins.