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Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, prévoit d'assister au dîner d'État organisé à la Maison Blanche en l'honneur du président chinois Xi, selon une source
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 16:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute d'autres personnalités présentes au paragraphe 3)

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, prévoit d'assister jeudi soir au dîner d'État organisé par le président américain Donald Trump en l'honneur du président chinois Xi Jinping, selon une source proche du dossier mardi.

Trump accueillera le dirigeant chinois à la Maison Blanche cette semaine pour leur deuxième rencontre de l'année, alors que les deux dirigeants cherchent à stabiliser une relation mise à rude épreuve par des questions allant du commerce à Taïwan en passant par l'Iran, ainsi que par les inquiétudes mondiales concernant l'intelligence artificielle.

Parmi les autres invités au dîner figureront plusieurs directeurs généraux du secteur technologique, notamment Jeff Bezos d’Amazon AMZN.O , Sundar Pichai d’Alphabet GOOGL.O , Sam Altman d’OpenAI, Tim Cook d’Apple AAPL.O , Elon Musk de Tesla

TSLA.O , Jensen Huang de Nvidia NVDA.O et Michael Dell de Dell Technologies DELL.N . Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , et Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , devraient également être présents.

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