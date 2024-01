Le directeur général de Paramount, M. Bakish, se concentre sur les grandes franchises et annonce des licenciements

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski

Le directeur général de Paramount Global PARA.O , Bob Bakish, a présenté jeudi les priorités stratégiques de la société pour l'année en cours dans un mémo destiné au personnel, tout en reconnaissant que la société de médias "reste un sujet de spéculation"

M. Bakish a également répondu aux informations selon lesquelles la société allait procéder à des licenciements, en écrivant que, dans le cadre de la rationalisation de ses activités, "nous continuerons à réduire nos effectifs à l'échelle mondiale" Il n'a donné aucune précision sur l'ampleur ou le calendrier des réductions.

David Ellison a exprimé son intérêt pour l'acquisition de la société holding de la famille Redstone, National Amusements, afin de prendre le contrôle de Paramount Global. Il envisage de combiner son studio de cinéma et de télévision, Skydance Media, avec Paramount. Ni Ellison ni National Amusements n'ont commenté ces informations.

"Il n'est pas surprenant que Paramount reste un sujet de spéculation", a écrit Bakish dans le mémo vu par Reuters. "Nous sommes une société publique de renom dans un secteur très suivi

M. Bakish n'a pas fait d'autres commentaires sur d'éventuelles négociations, déclarant que la meilleure ligne de conduite pour la société était de "se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler: l'exécution" La priorité absolue, a-t-il écrit, est de stimuler la croissance des bénéfices et de gérer les coûts.

Paramount concentrera ses ressources sur ses "franchises, films et séries les plus puissants et les plus marquants" et produira moins de films originaux locaux et internationaux, a déclaré M. Bakish.

La société cherchera à tirer le maximum de profit de ces propriétés en les distribuant sur de multiples plateformes, y compris la diffusion en continu, le cinéma, la télévision et les licences, a-t-il ajouté.

M. Bakish a indiqué dans son mémo que l'entreprise continuerait à chercher à rentabiliser son activité de diffusion en continu et à "s'appuyer encore plus" sur de grands marchés comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie, où l'entreprise a une forte présence et où le contenu des studios américains "résonne le mieux"

Le directeur général a déclaré qu'il continuerait à encourager une plus grande collaboration entre les équipes, les fuseaux horaires et les fonctions afin d'obtenir de meilleurs résultats.

"À bien des égards, 2024 sera la prochaine grande étape de notre transformation", a écrit M. Bakish.