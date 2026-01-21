Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, prévoit de se rendre en Chine pour tenter de rouvrir le marché, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, prévoit de se rendre en Chine fin janvier afin de rouvrir un marché crucial pour les puces d'intelligence artificielle de l'entreprise, a rapporté Bloomberg News mardi, citant une personne familière avec le sujet.

