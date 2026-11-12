Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, démissionne ; le cours de l'action s'effondre

** Le titre NVDA.O de Nvidia s'effondre de 13% en début de séance; il s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis janvier 2025
** Le directeur général Jensen Huang va démissionner avec effet immédiat
** La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, prendra la relève en tant que directeur général par intérim pendant que Nvidia recherche un successeur permanent, a indiqué la société
** M. Huang, cofondateur de Nvidia et quatrième actionnaire de la société avec une participation d’environ 3,61%, quittera également le conseil d’administration
** Nvidia nomme Harvey Jones, ancien directeur général et membre du conseil d’administration de Synopsys, au poste de premier président de son conseil d’administration
** “Les implications à long terme sont considérables, car il s’est placé au cœur de l’IA et de son développement”, explique Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest
** À la clôture d’hier, le titre NVDA avait reculé de 6,8% depuis le début de l’année
** Voici les recommandations émises cette semaine par les sociétés de courtage concernant ce titre:
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Société de courtage
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Notation
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Cours cible
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Oppenheimer
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Perform (précédemment Outperform)
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-
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Bernstein
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En ligne avec le marché (précédemment surperformance)
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200 $ (contre 400 $ auparavant)
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Evercore ISI
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En ligne (précédemment surperformance)
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186 $ (contre 465 $ auparavant)
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Melius Research
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Maintenir (précédemment Acheter)
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185 $ (contre 315 $ auparavant)
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Citigroup
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Acheter
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225 $ (contre 285 $ auparavant)
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J.P. Morgan
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Surpondérer
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215 $ (contre 320 $ auparavant)
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RBC Capital Markets
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Surperformance
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230 $ (contre 330 $ auparavant)
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BofA Global Research
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-
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280 $ (contre 350 $ auparavant)
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William Blair
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En ligne avec le marché (précédemment surperformance)
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_
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Stifel
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Acheter
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205 $ (contre 315 $ auparavant)
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Baird
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Neutre
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200 $ (contre 500 $ auparavant)
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