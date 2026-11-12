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Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, démissionne ; le cours de l'action s'effondre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 15:42

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** Le titre NVDA.O de Nvidia s'effondre de 13% en début de séance; il s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis janvier 2025

** Le directeur général Jensen Huang va démissionner avec effet immédiat

** La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, prendra la relève en tant que directeur général par intérim pendant que Nvidia recherche un successeur permanent, a indiqué la société

** M. Huang, cofondateur de Nvidia et quatrième actionnaire de la société avec une participation d’environ 3,61%, quittera également le conseil d’administration

** Nvidia nomme Harvey Jones, ancien directeur général et membre du conseil d’administration de Synopsys, au poste de premier président de son conseil d’administration

** “Les implications à long terme sont considérables, car il s’est placé au cœur de l’IA et de son développement”, explique Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest

** À la clôture d’hier, le titre NVDA avait reculé de 6,8% depuis le début de l’année

** Voici les recommandations émises cette semaine par les sociétés de courtage concernant ce titre:

Société de courtage

Notation

Cours cible

Oppenheimer

Perform (précédemment Outperform)

-

Bernstein

En ligne avec le marché (précédemment surperformance)

200 $ (contre 400 $ auparavant)

Evercore ISI

En ligne (précédemment surperformance)

186 $ (contre 465 $ auparavant)

Melius Research

Maintenir (précédemment Acheter)

185 $ (contre 315 $ auparavant)

Citigroup

Acheter

225 $ (contre 285 $ auparavant)

J.P. Morgan

Surpondérer

215 $ (contre 320 $ auparavant)

RBC Capital Markets

Surperformance

230 $ (contre 330 $ auparavant)

BofA Global Research

-

280 $ (contre 350 $ auparavant)

William Blair

En ligne avec le marché (précédemment surperformance)

_

Stifel

Acheter

205 $ (contre 315 $ auparavant)

Baird

Neutre

200 $ (contre 500 $ auparavant)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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NVIDIA
162,7200 USD NASDAQ -6,34%
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