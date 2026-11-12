Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, démissionne ; le cours de l'action s'effondre

** Le titre NVDA.O de Nvidia s'effondre de 13% en début de séance; il s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis janvier 2025

** Le directeur général Jensen Huang va démissionner avec effet immédiat

** La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, prendra la relève en tant que directeur général par intérim pendant que Nvidia recherche un successeur permanent, a indiqué la société

** M. Huang, cofondateur de Nvidia et quatrième actionnaire de la société avec une participation d’environ 3,61%, quittera également le conseil d’administration

** Nvidia nomme Harvey Jones, ancien directeur général et membre du conseil d’administration de Synopsys, au poste de premier président de son conseil d’administration

** “Les implications à long terme sont considérables, car il s’est placé au cœur de l’IA et de son développement”, explique Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest

** À la clôture d’hier, le titre NVDA avait reculé de 6,8% depuis le début de l’année

** Voici les recommandations émises cette semaine par les sociétés de courtage concernant ce titre: