Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, commence son discours liminaire lors de la mégaconférence GTC sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nvidia présente une puce d'IA de prochaine génération baptisée Feynman

* L'accent est mis sur la technologie Groq pour le calcul d'inférence

* Nvidia fait face à une concurrence accrue sur le marché des puces d'IA

* Les actions de Nvidia en hausse de 2,4 %, s'éloignant de leur plus haut de la séance

(Ajout de précisions concernant le discours liminaire) par Stephen Nellis et Max A. Cherney

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a commencé son discours liminaire lors de la conférence annuelle des développeurs du fabricant de puces à San Jose, en Californie, où il devrait détailler ses plans en matière de matériel et de logiciel.

Les actions de Nvidia - la société cotée en bourse la plus précieuse au monde avec une capitalisation boursière de plus de 4,3 billions de dollars - ont augmenté de 2,4 % lundi, alors que les investisseurs attendaient les annonces.

Dans une arène de hockey pouvant accueillir plus de 18 000 personnes, Jensen Huang devrait expliquer, lors de cette conférence de quatre jours, comment le principal fabricant de puces d'IA compte s'adapter à l'évolution rapide du paysage de l'IA.

Il a commencé son discours liminaire en faisant valoir qu'une partie de l'avantage concurrentiel de Nvidia résidait dans son logiciel de programmation de puces Cuda, que certains analystes considèrent comme son bouclier le plus solide.

"La base installée attire les développeurs qui créent ensuite (les) nouveaux algorithmes qui permettent de réaliser des percées technologiques", a déclaré Jensen Huang. "Nous sommes présents dans tous les nuages. Nous sommes chez toutes les entreprises informatiques. Nous servons à peu près tous les secteurs d'activité."

Le discours liminaire devrait également contenir des détails sur une puce d'intelligence artificielle de la prochaine génération appelée Feynman , du nom du physicien américain Richard Feynman, aujourd'hui décédé .

Jensen Huang devrait également parler des centres de données, du logiciel de programmation de puces CUDA de Nvidia, des assistants numériques connus sous le nom d'agents d'IA et de l'IA physique tels que les robots.

L'événement de cette année est d'autant plus important que les investisseurs chercheront à s'assurer que la stratégie de Nvidia consistant à réinvestir ses bénéfices dans l'écosystème de l'IA porte ses fruits.

Un autre point d'intérêt sera probablement Groq, une startup de puces dont Nvidia a acquis la technologie sous licence pour 17 milliards de dollars en décembre. Groq se spécialise dans le travail informatique "d'inférence" rapide et bon marché, dans lequel un modèle d'IA prend ce qu'il a déjà appris et l'utilise pour répondre à une question ou faire une prédiction en temps réel.

Après avoir dépensé des centaines de milliards de dollars ces dernières années en puces pour entraîner leurs modèles d'IA, des entreprises comme OpenAI, Anthropic et Meta Platforms

META.O , propriété de Facebook, s'orientent vers le service aux centaines de millions d'utilisateurs qui exploitent ces systèmes d'IA.

Nvidia est confrontée à une plus grande concurrence sur le marché des puces pour le calcul d'inférence que sur celui des puces pour l'apprentissage de l'IA, et les analystes s'attendent à ce que l'entreprise renforce ses défenses contre les rivaux qui cherchent à regagner les parts de marché qu'ils ont perdues au profit de Nvidia au cours des dernières années.

Les analystes s'attendent également à ce que Nvidia explique pourquoi elle a investi 2 milliards de dollars chacun dans Lumentum et Coherent , qui fabriquent tous deux des lasers permettant d'envoyer des informations entre les puces sous la forme de faisceaux lumineux .

Malgré cette concurrence accrue , dont une partie provient des propres clients de Nvidia qui conçoivent leurs propres puces , Nvidia reste au cœur de l'écosystème mondial de l'IA.

Des pays comme l'Arabie saoudite construisent des systèmes d'IA personnalisés pour leurs propres populations en utilisant ses puces, et c'est l'une des seules grandes entreprises américaines qui continue à publier des logiciels d'IA open-source , un domaine de concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine .