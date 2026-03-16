Le directeur général de Nvidia dévoilera de nouvelles puces et de nouveaux logiciels lors de la mégaconférence sur l'IA GTC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nvidia doit présenter une puce d'IA de nouvelle génération baptisée Feynman

* Focus sur la technologie Groq pour le calcul d'inférence

* Nvidia fait face à une concurrence accrue sur le marché des puces d'IA

(Ajout du mouvement des actions au paragraphe 2 et d'un contexte aux paragraphes 5 et 8) par Stephen Nellis et Max A. Cherney

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, s'apprête à détailler les projets matériels et logiciels de l'entreprise devant une foule nombreuse à San Jose, en Californie, lors de sa conférence annuelle des développeurs, lundi.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 2 % dans la matinée.

Au cours d'une allocution dans une arène de hockey pouvant accueillir plus de 18 000 personnes, M. Huang devrait expliquer comment le principal fabricant de puces d'IA, , prévoit de s'adapter à l'évolution rapide du paysage de l'IA.

Nvidia, la société cotée en bourse la plus importante au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 4,3 billions de dollars, devrait détailler une puce d'intelligence artificielle de nouvelle génération appelée Feynman , du nom du physicien américain Richard Feynman, lors de cette conférence de quatre jours.

M. Huang devrait également parler des centres de données, du logiciel de programmation de puces CUDA de Nvidia, des assistants numériques connus sous le nom d'agents d'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle physique telle que les robots.

L'événement de cette année est d'autant plus crucial que les investisseurs chercheront à s'assurer que la stratégie de Nvidia consistant à réinvestir ses bénéfices dans l'écosystème de l'IA porte ses fruits.

Un autre point d'intérêt sera probablement Groq, une startup de puces dont Nvidia a acquis la technologie sous licence pour 17 milliards de dollars en décembre. Groq se spécialise dans le travail informatique "d'inférence" rapide et bon marché, dans lequel un modèle d'IA prend ce qu'il a déjà appris et l'utilise pour répondre à une question ou faire une prédiction en temps réel.

Après avoir dépensé des centaines de milliards de dollars ces dernières années en puces pour entraîner leurs modèles d'IA, des entreprises comme OpenAI, Anthropic et Meta Platforms

META.O , propriété de Facebook, s'orientent vers le service aux centaines de millions d'utilisateurs qui exploitent ces systèmes d'IA.

Nvidia est confrontée à une concurrence plus forte sur le marché des puces de calcul d'inférence que sur celui des puces d'apprentissage de l'IA, et les analystes s'attendent à ce que l'entreprise renforce ses défenses contre les rivaux qui cherchent à regagner les parts de marché qu'ils ont perdues au profit de Nvidia au cours des dernières années.

Les analystes s'attendent également à ce que Nvidia explique pourquoi elle a investi 2 milliards de dollars chacun dans Lumentum et Coherent , qui fabriquent tous deux des lasers permettant d'envoyer des informations entre les puces sous la forme de faisceaux de lumière .

Malgré cette concurrence accrue , dont une partie provient des propres clients de Nvidia qui conçoivent leurs propres puces , Nvidia reste au cœur de l'écosystème mondial de l'IA.

Des pays comme l'Arabie saoudite construisent des systèmes d'IA personnalisés pour leurs propres populations en utilisant ses puces, et c'est l'une des seules grandes entreprises américaines qui continue à publier des logiciels d'IA open-source , un domaine de concurrence croissante entre les États-Unis et la Chine .

La conférence de M. Huang est prévue à 11 heures (heure du Pacifique) (14 heures (heure de l'Est), 18h00 GMT).