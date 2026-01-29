Le directeur général de Nvidia déclare que la Chine est toujours en train de finaliser la licence pour le H200

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré jeudi qu'il espérait que la Chine autoriserait le géant technologique américain à vendre sa puissante puce d'intelligence artificielle H200 dans le pays et que la licence était en cours de finalisation.

M. Huang est arrivé à Taipei après un voyage en Chine où il a rencontré des clients, des partenaires et des représentants du gouvernement.

"La licence pour le H200 est en cours de finalisation. J'espère que le gouvernement chinois autorisera également Nvidia à vendre le H-200, c'est donc à lui de décider. J'espère que la décision sera favorable", a-t-il déclaré à la presse à l'aéroport Songshan de Taipei.

"Je pense que le H-200 est une très bonne chose pour le leadership technologique américain. Il est également très bon pour le marché chinois. Et les clients aimeraient beaucoup avoir le H200", a-t-il ajouté.

"J'attends donc avec impatience une bonne décision. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment", a-t-il ajouté.