Le directeur général de Nestlé affirme que le conflit au Moyen-Orient est à l'origine de l'inflation et de la hausse des coûts d'approvisionnement

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par Gabriel Araujo et Richa Naidu

Nestlé

NESN.S augmente ses prix, reformule ses produits et supprime ceux pour lesquels les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher, afin de faire face aux effets de la hausse des coûts de l'énergie, du fret et des matières premières suite au conflit au Moyen-Orient, a déclaré mercredi à Reuters le directeur général Philipp Navratil.

Si le plus grand fabricant mondial de produits alimentaires emballés n’a constaté que peu d’impact direct sur ses ventes de la guerre américano-israélienne contre l’Iran , qui dure depuis six mois, M. Navratil a indiqué que ce conflit contribuait aux pressions inflationnistes auxquelles sont confrontés les fournisseurs.

« Chacun de nos fournisseurs subira une certaine augmentation de ses coûts », a déclaré M. Navratil à Reuters. « Certains d’entre eux s’adresseront à nous et nous devrons amortir ces coûts, en veillant à ce que les consommateurs acceptent ces hausses si nous devons augmenter nos prix. »

Outre l'augmentation des prix, Nestlé procède à la reformulation de ses produits, recherche « sans relâche » des gains d’efficacité et supprime les produits pour lesquels les consommateurs « ne sont pas prêts à payer », a déclaré M. Navratil, sans donner plus de détails.

Le Moyen-Orient représente environ 2% à 3% du chiffre d’affaires total de la société suisse, qui s’élève à environ 90 milliards de francs suisses (111 milliards de dollars), ce qui signifie que l’impact direct sur les ventes a été limité.

« Mais il y aura des répercussions directes en termes d’inflation sur nos achats et sur les coûts des intrants », a-t-il ajouté.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a averti que le monde pourrait se diriger vers une nouvelle vague d’inflation alimentaire. L’indice des prix alimentaires de la FAO, qui suit les variations mensuelles d’un panier de denrées alimentaires faisant l’objet d’échanges internationaux, s’est établi en moyenne à 131,1 points en juillet, contre 130,3 en juin, soit son plus haut niveau depuis janvier 2023.

Nestlé, qui détient plus de 2 000 marques, dont Nescafé, Maggi et KitKat, a récemment cédé une participation dans son activité d’eau en bouteille et se retire également du secteur des vitamines , M. Navratil ayant été chargé de recentrer l’entreprise sur ses marques phares.

M. Navratil a toutefois précisé que Nestlé pourrait également acquérir des marques, l’entreprise procédant à une révision périodique de son portefeuille.

« Cela ne signifie pas que Nestlé se contente de céder des actifs. Nous sommes également, comme toujours, ouverts à l’acquisition d’actifs stratégiquement importants », a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Sur un autre sujet, M. Navratil a déclaré que les fabricants de produits alimentaires devraient être associés aux discussions concernant les étiquettes d’avertissement sur la teneur en sucre, en sel et en matières grasses, dont l’apposition sur le devant des emballages est proposée en Inde.

En août, Reuters avait rapporté que des entreprises faisaient pression contre ces avertissements, selon des documents et des enregistrements qu’elle avait examinés.

M. Navratil a indiqué que Nestlé avait supprimé des milliers de tonnes de sucre, de sel et de matières grasses de ses produits, mais a fait valoir que l'étiquetage devait être effectué «de la bonne manière» et refléter la taille des portions.

(1 dollar = 0,8097 franc suisse)