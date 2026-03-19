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Le directeur général de MPS affirme que le projet de regroupement avec Mediobanca est toujours d'actualité malgré les changements de direction
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI , Luigi Lovaglio, a cherché jeudi à rassurer les investisseurs sur le fait que la stratégie qu'il a exposée pour le groupe combiné avec Mediobanca MDBI.MI survivrait à tout changement à la tête de l'entreprise.

Lovaglio, qui a conduit l'année dernière MPS à acquérir Mediobanca, a été écarté comme candidat au poste de directeur général par le conseil d'administration de la banque pour son renouvellement prévu en avril, peu de temps après avoir présenté sa stratégie pour le groupe commun.

Répondant à une question sur les troubles de gouvernance lors d'une conférence d'investisseurs de Morgan Stanley à Londres, M. Lovaglio a déclaré que l'incertitude serait finalement résolue, mais que le plan devrait être, dans tous les cas, difficile à dévier.

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