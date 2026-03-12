Le directeur général de longue date d'Adobe quitte ses fonctions dans un contexte de perturbation de l'IA, les actions chutent

Le directeur général de longue date d'Adobe ADBE.O , Shantanu Narayen, quittera ses fonctions une fois qu'un successeur aura été nommé, a déclaré jeudi la société d'outils créatifs, faisant chuter ses actions de 6,5 % dans les échanges prolongés en raison des inquiétudes renouvelées concernant sa stratégie alors qu'elle est aux prises avec la perturbation de l'IA.

M. Narayen quitte ses fonctions après avoir dirigé l'entreprise pendant 18 ans, au cours desquels il a aidé les logiciels phares de l'entreprise, tels que Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et InDesign, à devenir des produits de consommation courante pour les créatifs du monde entier.

M. Narayen restera président du conseil d'administration afin de soutenir le prochain directeur général, a déclaré la société.

Adobe est aux prises avec un paysage logiciel en mutation, où l'intelligence artificielle abaisse la barrière à l'entrée pour la conception et où sa position dominante dans le secteur est menacée par de nouveaux venus qui adoptent la technologie.

"Les investisseurs se concentreront probablement sur la question de savoir si la nouvelle direction maintient un équilibre entre une exécution disciplinée et un investissement agressif dans l'IA, en particulier à mesure que la concurrence dans l'IA créative et d'entreprise s'intensifie", a déclaré Grace Harmon, analyste chez Emarketer.

Des inquiétudes se sont également fait jour face à la montée en puissance de nouveaux outils et agents d'IA automatisés dont beaucoup craignent qu'ils ne soient en mesure de bouleverser les modèles traditionnels d'abonnement aux logiciels et de céder la place à des méthodes de création de produits plus rapides et moins onéreuses.

Les actions d'Adobe ont chuté d'environ 22 % depuis le début de l'année, après avoir reculé de plus de 21 % en 2025, reflétant l'appréhension des investisseurs à l'égard de la stratégie et des perspectives de l'entreprise en matière d'IA.

La société a également annoncé ses résultats financiers trimestriels, prévoyant un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 6,43 et 6,48 milliards de dollars, contre des estimations de 6,43 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 6,40 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,28 milliards de dollars.