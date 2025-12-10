Le directeur général de Lazard estime qu'une stratégie à Washington est désormais indispensable pour conclure des transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini et Tatiana Bautzer

Peter Orszag, directeur général de Lazard LAZ.N , a déclaré mercredi que les négociateurs devaient désormais disposer d'une "stratégie au niveau de laMaison Blanche ou du Cabinet" pour pouvoir mener à bien les transactions.

S'exprimant lors d'une conférence de Goldman Sachs à New York, Orszaga déclaré: "L'environnement réglementaire aux États-Unis est beaucoup plus accommodant qu'il ne l'était", mais il est aussi plus politique. Il a ajouté qu'il ne suffisait plus de discuter des changements à apporter à un marché concurrentiel après un accord avec le personnel du ministère de la Justice ou de la Commission fédérale du commerce.

"Cela doit être complété par une stratégie au niveau de la Maison Blanche ou du Cabinet. Il est donc possible d'aller plus loin, mais cela implique aussi plus de nuances sur la manière de faire passer les choses à Washington en particulier", a-t-il ajouté. Si l'on ne dispose pas d'une véritable vision de la politique en jeu, un accord risque de ne pas être mené à son terme", a déclaré M. Orszag.

M. Orszaga indiqué qu'il se rendait régulièrement à Washington et qu'il s'appuyait sur des conseillerspour obtenir des informations politiques sur les accords. M. Orszaga cité l'ancien membre du Congrès américain et président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, Patrick McHenry, engagé au début de l'année par Lazard.

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LES TRANSACTIONS

Les principaux dirigeants de Wall Street se sont montrés très confiants dans les perspectives de transactions, affirmant que la reprise de l'activité cette année prépare le terrain pour une année 2026 exceptionnelle.

L'activité des sponsors a également repris, les sociétés de capital-investissement revenant sur le marché après un long ralentissement des sorties et des nouvelles transactions.

M. Orszag s'est fait l'écho de ce point de vue. "Il semble que ce qui va se passer, c'est que les sponsors de capital-investissement vont devenir plus actifs par nécessité, afin de restituer plus de liquidités", a-t-il déclaré.

Lazard s'attend à ce que son activité de gestion des restructurations et du passif continue à se développer fortement l'année prochaine.

"Nous pensons que la gestion des restructurations et du passif restera active tout au long de l'année 2026 et au-delà", a-t-il déclaré.

La banque d'investissement a dépassé les estimations pour le bénéfice du troisième trimestre en octobre, grâce à la reprise des transactions, reflétant les gains des grands rivaux de Wall Street.