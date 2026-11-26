Le directeur général de la société brésilienne Embraer estime que les droits de douane américains sur les avions porteront préjudice aux compagnies aériennes

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a été pris au dépourvu par les droits de douane proposés par les États-Unis, a déclaré jeudi son directeur général, tout en précisant que ces mesures n'auraient aucun impact sur l'entreprise cette année, car leur mise en œuvre ne devrait intervenir qu'en 2027.

Mercredi, les États-Unis ont proposé l'instauration de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance du Brésil, notamment un droit de 10 % sur les avions finis .

"L’E175 est actuellement l’avion le plus utilisé aux États-Unis, et plus de 40 % de ses composants proviennent des États-Unis. Imposer des droits de douane sur cet appareil pénaliserait les compagnies aériennes en les obligeant à payer plus cher pour l’acquérir. Ce coût serait probablement répercuté sur les prix des billets et pourrait même contribuer à l’inflation", a déclaré le directeur général Francisco Gomes Neto aux journalistes à Brasilia.