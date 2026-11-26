Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a été pris au dépourvu par les droits de douane proposés par les États-Unis, a déclaré jeudi son directeur général, tout en précisant que ces mesures n'auraient aucun impact sur l'entreprise cette année, car leur mise en œuvre ne devrait intervenir qu'en 2027.
Mercredi, les États-Unis ont proposé l'instauration de nouveaux droits de douane sur les marchandises en provenance du Brésil, notamment un droit de 10 % sur les avions finis .
"L’E175 est actuellement l’avion le plus utilisé aux États-Unis, et plus de 40 % de ses composants proviennent des États-Unis. Imposer des droits de douane sur cet appareil pénaliserait les compagnies aériennes en les obligeant à payer plus cher pour l’acquérir. Ce coût serait probablement répercuté sur les prix des billets et pourrait même contribuer à l’inflation", a déclaré le directeur général Francisco Gomes Neto aux journalistes à Brasilia.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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