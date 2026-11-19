Christian Sewing, directeur général de la Deutsche Bank, a déclaré jeudi que les clients restaient sereins après une fuite majeure de documents internes et que le plus grand établissement bancaire allemand ne constatait aucun impact sur ses activités.
La fuite de 15 millions de documents internes, rapportée cette semaine , a ravivé l'attention sur les relations passées de la banque allemande avec ses clients, notamment des oligarques russes, le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.
« Si vous me demandez quelle est la réaction des clients depuis mardi? Elle est très sereine », a déclaré M. Sewing lors d’une conférence financière.
« Nous avons établi une relation de confiance avec nos clients », a-t-il ajouté, soulignant que la banque ne constatait pour l’instant aucun impact sur ses activités.
Cette épreuve a porté un coup dur aux efforts de M. Sewing pour restaurer la réputation de la banque .
« C’est une banque totalement différente… Certains problèmes se sont produits par le passé. Nous y avons remédié », a-t-il déclaré.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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