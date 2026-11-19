Le directeur général de la Deutsche Bank affirme que les clients restent sereins après la fuite de données

Christian Sewing, directeur général de la Deutsche Bank, a déclaré jeudi que les clients restaient sereins après une fuite majeure de documents internes et que le plus grand établissement bancaire allemand ne constatait aucun impact sur ses activités.

La fuite de 15 millions de documents internes, rapportée cette semaine , a ravivé l'attention sur les relations passées de la banque allemande avec ses clients, notamment des oligarques russes, le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

« Si vous me demandez quelle est la réaction des clients depuis mardi? Elle est très sereine », a déclaré M. Sewing lors d’une conférence financière.

« Nous avons établi une relation de confiance avec nos clients », a-t-il ajouté, soulignant que la banque ne constatait pour l’instant aucun impact sur ses activités.

Cette épreuve a porté un coup dur aux efforts de M. Sewing pour restaurer la réputation de la banque .

« C’est une banque totalement différente… Certains problèmes se sont produits par le passé. Nous y avons remédié », a-t-il déclaré.