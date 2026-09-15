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Le directeur général de Honeywell Aero qualifie le projet d'accord entre GE Aerospace et CPP de “positif” pour le secteur
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 16:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Honeywell Aerospace ( HONA.O ) a qualifié mardi le projet d’acquisition d’un géant de la fonderie par GE Aerospace ( GE.N ), d’un montant de 12 milliards de dollars, de “positif pour l’ensemble du secteur” et entrevoit davantage d’opportunités de rapatrier en interne des capacités actuellement externalisées.

Les entreprises aérospatiales rachètent des fabricants plus modestes de pièces très demandées, ou tentent d’internaliser ces capacités de production, alors que la chaîne d’approvisionnement du secteur peine à répondre à la forte demande des avionneurs, qui souhaitent augmenter leur production d’avions à réaction.

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