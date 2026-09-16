Le directeur général de Goldman Sachs indique que les activités liées aux titres à revenu fixe, aux devises et aux matières premières ont connu un léger ralentissement au troisième trimestre

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(Ajout de citations sur les perspectives, les dépenses (paragraphes 6 à 8) et le contexte)

Goldman Sachs GS.N s'attend à ce que son activité FICC soit légèrement en retrait au troisième trimestre par rapport aux très bonnes performances de son activité actions, a déclaré mercredi son directeur général David Solomon.

« Notre activité actions reste très solide en termes relatifs. L'activité FICC a été un peu moins dynamique en termes relatifs, mais il reste encore quelques semaines avant la fin du mois de septembre », a-t-il déclaré lors de la conférence mondiale sur les services financiers organisée par Barclays.

L'activité FICC de Goldman Sachs a connu une évolution en dents de scie cette année. Son chiffre d'affaires net a bondi de 32 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, mais a reculé de 10 % au premier trimestre, lorsque son activité de taux a été affectée par la volatilité liée à la guerre en Iran .

L'action de la banque de Wall Street reculait de 4 % en fin d'après-midi, dans un contexte de faiblesse générale des valeurs bancaires.

Brian Moynihan, directeur général de Bank of America

BAC.N , avait déclaré lundi que les commissions de banque d’investissement du secteur baisseraient d’environ 10 % au troisième trimestre, sa banque enregistrant une baisse plus marquée que le reste du secteur, ce qui a déclenché une vague de ventes sur l’ensemble des valeurs bancaires.

Le chiffre d’affaires mondial de la banque d’investissement a chuté à 21,194 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 15 septembre, contre 23,765 milliards il y a un an, selon les données de Dealogic, en raison du ralentissement des fusions-acquisitions et des levées de fonds.

Solomon a averti les investisseurs de s'attendre à un troisième trimestre nettement plus modéré du point de vue de l'activité d'investissement de la société, après une activité soutenue au deuxième trimestre.

Goldman Sachs a dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la reprise des opérations et à la volatilité des marchés, alimentée par la guerre en Iran, qui a propulsé les revenus liés aux actions à un niveau record.

Il a indiqué que les frais de transaction de la société étaient en hausse, tandis qu’elle avait accéléré certains de ses investissements technologiques.

En conséquence, les dépenses hors rémunérations de la société augmenteront de 500 millions de dollars, tandis que les provisions pour créances irrécouvrables progresseront légèrement en raison de « quelques éléments particuliers », a déclaré Solomon sans donner plus de détails.