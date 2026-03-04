Le directeur général de Goldman affirme que les marchés pourraient avoir besoin de "quelques semaines" pour digérer les conséquences de la guerre contre l'Iran

par Christine Chen

Le directeur général de Goldman Sachs GS.N , David Solomon, a déclaré mercredi qu'il était surpris de la réaction "bénigne" des marchés financiers face au conflit au Moyen-Orient, et qu'il faudrait peut-être attendre "quelques semaines" pour que les investisseurs en digèrent mieux les effets.

"Je regarde la réaction des marchés et je suis surpris qu'elle ait été plus bénigne que ce que l'on pourrait penser compte tenu de l'ampleur de la situation", a déclaré M. Solomon lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un sommet économique à Sydney.

M. Solomon a déclaré que les marchés ont tendance à réagir de manière atténuée aux événements géopolitiques, à moins qu'ils n'aient un impact direct sur la croissance économique.

"Il y a un effet cumulatif de tout ce qui se passe et une réaction beaucoup plus dure. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu cet effet cumulatif", a-t-il déclaré. "Mais il est très difficile de spéculer, car il y a beaucoup d'inconnues à ce stade

"Je pense qu'il faudra quelques semaines pour que les marchés digèrent vraiment les implications de ce qui s'est passé à la fois à court et à moyen terme, et je ne peux pas spéculer sur la façon dont cela se passera", a-t-il ajouté.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche à mesure que l'aggravation du conflit alimentait les inquiétudes concernant l'offre, exacerbant les craintes des investisseurs au sujet de l'inflation.

Les indices boursiers mondiaux ont chuté tandis que le dollar américain s'est renforcé, les investisseurs ayant vendu des actifs plus risqués et s'étant tournés vers les valeurs refuges traditionnelles.

Toutefois, les pertes de Wall Street ont été relativement faibles, le S&P 500 .SPX ayant baissé de moins de 1 % cette semaine après avoir limité les pertes précoces jusqu'à la clôture des deux jours de bourse.

M. Solomon a déclaré qu'une combinaison de facteurs, notamment un cycle monétaire assoupli et un assouplissement significatif des pratiques réglementaires, avait contribué à maintenir l'économie américaine en bonne santé.

"Mettons de côté ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment", a-t-il déclaré. "Nous disposons d'une confluence de puissants vents contraires macroéconomiques qui rendent la trajectoire de croissance économique des États-Unis, à mon avis, tout à fait convaincante